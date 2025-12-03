Ричмонд
В Крыму обновят участок дороги к селу Мраморному

Специалистам предстоит обустроить тротуары, нанести разметку и смонтировать знаки.

Участок трассы граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта до села Мраморного в Республике Крым приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.

Протяженность ремонтируемого отрезка — 4,2 км. Специалисты уже заменили там дорожное покрытие и бортовые камни. Теперь им предстоит обустроить тротуары, нанести разметку и установить знаки.

Благодаря ремонту этого участка будет улучшено транспортное сообщение в юго-восточном направлении от Симферополя. Кроме того, завершение работ позволит обеспечить более комфортный и безопасный подъезд к Мраморному и другим населенным пунктам. Это особенно важно для развития туристического потенциала Симферопольского района Крыма.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.