В Крыму обновят участок дороги к селу Мраморному

Участок трассы граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта до села Мраморного в Республике Крым приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
Протяженность ремонтируемого отрезка — 4,2 км. Специалисты уже заменили там дорожное покрытие и бортовые камни. Теперь им предстоит обустроить тротуары, нанести разметку и установить знаки.
Благодаря ремонту этого участка будет улучшено транспортное сообщение в юго-восточном направлении от Симферополя. Кроме того, завершение работ позволит обеспечить более комфортный и безопасный подъезд к Мраморному и другим населенным пунктам. Это особенно важно для развития туристического потенциала Симферопольского района Крыма.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.