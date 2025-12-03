Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума приняла проект об учете срока службы добровольцами в пенсии

Госдума приняла в I чтении проект об учете срока службы добровольцами в пенсии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об учете времени службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсионных выплат за выслугу лет.

Законопроектом предлагается засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом «Об обороне», при назначении пенсий за выслугу лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что решение вопросов социальной поддержки бойцов и их семей, донастройка системы норм в этом направлении является приоритетом для депутатов. По его словам, в ходе специальной военной операции добровольцы, рискуя жизнью, плечом к плечу с военнослужащими подразделений ВС РФ обеспечивают безопасность страны и ее граждан в борьбе с киевскими неонацистами.

Володин подчеркивал, что те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения, поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше