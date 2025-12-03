В селе Нифанка Курганской области возвели модульный медпункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) установили в селе Нифанка в Курганской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
«Новый фельдшерско-акушерский пункт построен с использованием быстровозводимых конструкций и современных строительных материалов. Здание общей площадью 90 квадратных метров оборудовано всеми необходимыми инженерными системами: отоплением, водоснабжением и канализацией. Внутри предусмотрены все функциональные помещения, соответствующие современным требованиям: процедурный и приемный кабинеты, санитарная комната, адаптированная для людей с ограниченными возможностями, и комфортная зона ожидания», — рассказал главный врач Межрайонной больницы № 8, подразделением которой является новый ФАП, Валерий Мусин.
Сейчас лечебное учреждение находится в процессе лицензирования. После его завершения в новом ФАПе получать медпомощь будут более 400 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.