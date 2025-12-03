Ричмонд
Глава Минюста назвал три составляющие миссии юристов

Чуйченко назвал защиту прав человека одной из составляющих миссии юриста.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Миссия юристов состоит из трех важнейших составляющих: защиты прав человека, обеспечении верховенства закона и укреплении государственности, считает министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«Миссия юристов состоит из трех важнейших составляющих. Первое — это охрана и защита прав и законных интересов граждан организации. Второе — это обеспечение верховенства закона. Третье — это укрепление государственности», — сказал он, отвечая на вопрос информагентств.

Министр отметил, что в России на первом плане, так сложилось исторически, стоит обеспечение прав и законных интересов граждан и государства.

«Но вот сейчас по тем оценкам, которые есть, я считаю, все эти три составляющие равновесны. Мы видим, что только сильное государство может обеспечить надлежащую защиту и охрану прав и верховенство закона. Поэтому эта триада, она, мне кажется, все-таки равновесна», — отметил Чуйченко.

В России 3 декабря празднуется День юриста.

