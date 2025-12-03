Ричмонд
Путин рассказал, сколько волонтеров подключились к поддержке участников СВО

Более 600 тысяч волонтеров подключились к поддержке бойцов СВО и их семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Более 600 тысяч волонтеров подключились к работе по поддержке участников СВО и их семей, заявил президент России Владимир Путин.

«Когда началась специальная военная операция, 630 тысяч человек (волонтеров — ред.) включились в работу по поддержке наших ребят, героев СВО и членов их семей», — сказал Путин.

Российский лидер в среду прибыл на международный форум гражданского участия «Мы вместе», который проходит в национальном центре «Россия». Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран.