Путин рассказал, сколько волонтеров подключились к поддержке участников СВО

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Более 600 тысяч волонтеров подключились к работе по поддержке участников СВО и их семей, заявил президент России Владимир Путин.
«Когда началась специальная военная операция, 630 тысяч человек (волонтеров — ред.) включились в работу по поддержке наших ребят, героев СВО и членов их семей», — сказал Путин.
Российский лидер в среду прибыл на международный форум гражданского участия «Мы вместе», который проходит в национальном центре «Россия». Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран.