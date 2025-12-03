Енот проник в алкомаркет и уснул пьяным в туалете

Офицер Мартин благополучно задержал нарушителя в маске и доставил его в вольер, чтобы тот протрезвел перед допросом. После нескольких часов сна и при полном отсутствии травм (за исключением, пожалуй, тяжкого похмелья и сомнительных жизненных решений) он был выпущен обратно на волю. Будем надеяться, что он усвоил, что взлом и проникновение — это не выход.