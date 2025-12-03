Путин назвал жизнь бойцов СВО замечательным примером для всей страны

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал жизнь участников СВО замечательным примером для всей страны, особенно для молодежи.
Путин в среду прибыл на международный форум гражданского участия «Мы вместе», который проходит в национальном центре «Россия». Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран.
«Вы включаете в эту работу самих участников СВО. И это замечательный… Их жизнь — это замечательный пример для всей страны, особенно для молодых людей, которые видят перед собой реальных, настоящих, не сказочных героев сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина, и знают, как её защищать — чрезвычайно важная вещь», — сказал российский лидер.