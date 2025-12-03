Ремонт стадиона «Труд» в кубанском Апшеронске завершат в 2026 году

На основном футбольном поле специалисты сделали дренажную систему и основу под покрытие, а также уложили кабель под освещение, что позволит проводить тренировки и соревнования в вечернее время. Рабочие также выполнили демонтаж плитки вокруг поля и разборку многофункциональной площадки — это поможет оптимизировать пространство и повысить его безопасность.