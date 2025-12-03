Ричмонд
Ремонт стадиона «Труд» в кубанском Апшеронске завершат в 2026 году

Объект станет центральной ареной для городских соревнований и местом притяжения всех любителей спорта.

Ремонт стадиона «Труд» в Апшеронске Краснодарского края завершится в 2026 году, сообщили в администрации Апшеронского района. Работы проводят при поддержке государственной программы «Спорт России».

На основном футбольном поле специалисты сделали дренажную систему и основу под покрытие, а также уложили кабель под освещение, что позволит проводить тренировки и соревнования в вечернее время. Рабочие также выполнили демонтаж плитки вокруг поля и разборку многофункциональной площадки — это поможет оптимизировать пространство и повысить его безопасность.

«По завершении проекта стадион “Труд” станет центральной ареной для спортивных мероприятий в Апшеронске и местом притяжения для всех любителей спорта», — отметил глава Апшеронского района Алексей Передереев.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.