Ремонт стадиона «Труд» в кубанском Апшеронске завершат в 2026 году

Ремонт стадиона «Труд» в Апшеронске Краснодарского края завершится в 2026 году, сообщили в администрации Апшеронского района. Работы проводят при поддержке государственной программы «Спорт России».
На основном футбольном поле специалисты сделали дренажную систему и основу под покрытие, а также уложили кабель под освещение, что позволит проводить тренировки и соревнования в вечернее время. Рабочие также выполнили демонтаж плитки вокруг поля и разборку многофункциональной площадки — это поможет оптимизировать пространство и повысить его безопасность.
«По завершении проекта стадион “Труд” станет центральной ареной для спортивных мероприятий в Апшеронске и местом притяжения для всех любителей спорта», — отметил глава Апшеронского района Алексей Передереев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.