В Ростовской области вспоминают защитников Родины в День Неизвестного Солдата

Жители Ростовской области вспоминают защитников Родины в День Неизвестного Солдата. Об этом 3 декабря в своем телеграм-канале рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
— Мы склоняем головы в память о каждом воине, чье имя осталось неизвестным, но чей подвиг бессмертен, — написал Юрий Слюсарь.
Глава региона напомнил, что каждый день оккупации на Дону в годы Великой Отечественной войны уносил более 200 мирных жизней, погибли сотни тысяч бойцов.
— Многие из них так и остались неизвестными. В год 80-летия Великой Победы на Самбекских высотах с почестями перезахоронили останки 101 воина. Эта работа — наш священный долг. Мы обязаны помнить тех, кто не вернулся с войны, но сделал все ради нашей жизни, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
