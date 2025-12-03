В Ростовской области вспоминают защитников Родины в День Неизвестного Солдата

— Многие из них так и остались неизвестными. В год 80-летия Великой Победы на Самбекских высотах с почестями перезахоронили останки 101 воина. Эта работа — наш священный долг. Мы обязаны помнить тех, кто не вернулся с войны, но сделал все ради нашей жизни, — подчеркнул Юрий Слюсарь.