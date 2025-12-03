Путин рассказал о волонтерах, спасавших людей от коронавируса

«Не было никаких эффективных средств борьбы с этой болезнью и заразой. Тем не менее, люди встали, организовались и начали помогать тем, кто особенно нуждался в помощи и поддержке. Не жалея себя, некоторые из них в этой борьбе за людей отдали свои собственные жизни. Они сами ушли из жизни, спасая других», — сказал Путин на международном форуме «Мы Вместе», рассказывая о волонтерах, которые помогали людям во время коронавируса.