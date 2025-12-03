В России планируется открыть более 130 новых химических производств к 2030 году

«Основное преимущество водно-дисперсионных материалов — это экологичность и безопасность для потребителя, так как в них используется вода вместо горючих и токсичных растворителей, что значительно снижает количество вредных выбросов в атмосферу и уменьшает пожароопасность. В результате материалы не имеют запаха, быстро высыхают, легко наносятся на поверхность, имеют хороший декоративный вид и более широкую цветовую гамму», — сообщается на сайте ФРП.