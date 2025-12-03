Путин поздравил участников форума «Мы вместе» с Днем волонтера

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников Международного форума гражданского участия «Мы вместе» с наступающим Днем волонтера.
Международный День добровольца (волонтера) отмечается в России 5 декабря. Дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина от 27 ноября 2017 года.
«Эти мероприятия наши проходят накануне праздника, Дня волонтера. Пятого числа (декабря — ред) он состоится. Я вас поздравляю, во-первых, с этим праздником», — сказал Путин на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе» в Национальном центре «Россия».
Международный форум гражданского участия «Мы вместе» — ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия «Мы вместе» — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры общероссийской акции «Мы вместе». Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации от 23 июля 2020 года.