В Москве возведут 2 детские школы искусств

Две детские школы искусств построят в столице в период с 2026 по 2028 год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Возведение в городе социальных объектов соответствует целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Новые учреждения появятся в районах Куркино и Филимонковский. Их площадь составит 1,5 тыс. и 4,1 тыс. кв. метров.
«В течение следующих трех лет в четырех административных округах столицы планируется построить и реконструировать пять объектов культуры. Общая площадь зданий превысит 24 тысячи квадратных метров. Учреждения появятся в рамках адресной инвестиционной программы в районах Тверской, Куркино, Внуково, Филимонковский и Троицк. В результате москвичи получат современные пространства для досуга, образования и творчества, что положительно скажется на развитии культурной среды в столице», — подчеркнул Владимир Ефимов.
Помимо двух современных детских школ искусств, в Москве планируют построить два культурно-досуговых центра. Их разместят в Троицке и районе Внуково.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.