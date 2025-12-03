В Москве возведут 2 детские школы искусств

«В течение следующих трех лет в четырех административных округах столицы планируется построить и реконструировать пять объектов культуры. Общая площадь зданий превысит 24 тысячи квадратных метров. Учреждения появятся в рамках адресной инвестиционной программы в районах Тверской, Куркино, Внуково, Филимонковский и Троицк. В результате москвичи получат современные пространства для досуга, образования и творчества, что положительно скажется на развитии культурной среды в столице», — подчеркнул Владимир Ефимов.