Жителям Башкирии дали рекомендации по борьбе с мышами дома

В поисках тепла и пропитания они селятся в жилых домах и постройках.
Для борьбы с непрошеными гостями руководитель Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин в беседе с журналистом портала UfaNovosti.ru рекомендовал использовать официально зарегистрированные препараты для борьбы с грызунами. Обязательно должно быть свидетельство о государственной регистрации, выданное Роспотребнадзором, и инструкция по применению, заверенная испытательным лабораторным центром. Покупать средства лучше в хозяйственных магазинах или в центре дезинфекции.
Перед применением важно изучить этикетку приманки: на ней должны быть указаны состав, назначение и виды грызунов, против которых действует приманка.
По правилам, раскладывать зерновую приманку нужно порциями, не больше столовой ложки. Рассыпать отраву следует в местах активности: у нор, щелей, вдоль стен. Там, где приманку съели, ее нужно обновлять. Подкладывайте ее до тех пор, пока она не перестанет исчезать.
Большинство современных препаратов содержат антикоагулянты второго поколения. Они вызывают внутреннее кровотечение, и грызун гибнет через 2−3 дня.
Помимо ядов, существуют клеевые ловушки, мышеловки и нетоксичные отпугиватели.
Грызуны обладают огромной плодовитостью. В одном помете бывает до 12 детенышей, которые ко второму месяцу жизни уже тоже готовы размножаться, причем даже зимой.
