Жителям Башкирии дали рекомендации по борьбе с мышами дома

По правилам, раскладывать зерновую приманку нужно порциями, не больше столовой ложки. Рассыпать отраву следует в местах активности: у нор, щелей, вдоль стен. Там, где приманку съели, ее нужно обновлять. Подкладывайте ее до тех пор, пока она не перестанет исчезать.