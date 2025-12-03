Сахар в Молдове тоже самый дорогой в Европе: Все, что нужно знать о бездарной «работе» властей

Ещё несколько месяцев назад власти Молдовы под давлением производителей заявляли, что без запрета на импорт сахара отрасль «обанкротится». Правительство ввело временные ограничения на импорт, уверяя, что на внутреннем рынке сахара достаточно и что нужно защитить местных производителей.
Однако ситуация обернулась противоположным образом. Как сообщает Regional.md, из 13 тысяч гектаров посевов сахарной свёклы более 5 тысяч гектаров — то есть около 40% урожая — так и остались на полях и, скорее всего, уже не будут собраны. В итоге отечественные производители не могут обеспечить внутренний рынок нужными объёмами и по конкурентным ценам.
В Молдове сейчас самые высокие цены на сахар в Европе, импорт по-прежнему ограничен.
