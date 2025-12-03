Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снег и дожди обрушатся на Казахстан

В предстоящий четверг, 4 декабря 2025 года, большую часть территории Казахстана накроет непогода, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 52% 760 мм рт. ст. +6°
Источник: Zakon.kz

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили синоптики.

«На большей части Казахстана с северным циклоном и прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега с низовой метелью, гололедом и усилением ветра. На запад, северо-запад и юго-запад страны окажет свое влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туманы».Пресс-служба РГП «Казгидромет».

Ранее метеорологи рассказали, что метели накроют почти весь Казахстан с 4 по 6 декабря 2025 года.

а в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня, можете узнать по ссылке.