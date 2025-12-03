Ричмонд
Куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом, раскупили

РИА Новости: куртку, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом, раскупили.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Куртку, в которой глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев гулял накануне со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, полностью раскупили, сообщили в пресс-службе национального центра «Россия».

Речь идет о верхней одежде черного цвета, на которой изображен герб, автограф президента Владимира Путина и его цитата «Россия не та страна, которая чего-то боится».

В национальном центре рассказали, что планируется новая поставка курток и попросили следить за новостями. Как рассказал собеседник агентства, изделие стоит примерно 24 тысячи рублей.

Накануне вечером Путин принял американскую делегацию. Перед встречей представители США посетили Грановитую палату, попробовали блюда русской кухни, а также прогулялись по Красной площади. В начале переговоров Уиткофф отметил, что Москва — удивительный город.

