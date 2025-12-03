Тысячи россиян пожаловались на массовый сбой в онлайн-игре Roblox

Российские пользователи онлайн-платформы Roblox столкнулись с невозможностью зайти на ее сайт и открыть игровое приложение. Число жалоб на Downdetector уже превысило две тысячи. Масштабный сбой произошел после недавнего заявления РКН о негативном контенте в этой игре и резонансного убийства женщины в Петербурге — ее дочь проигрывала в Roblox сцены расправы над матерью. В Госдуме считают, что «все идет к принятию крайних мер» и платформа будет заблокирована. Подробности — в материале «Газеты.Ru».