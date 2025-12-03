Путина попросили поддержать новые регионы в развитии паллиативной помощи

Глава государства в среду посетил форум «Мы вместе» и пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии. В ходе встречи Заров сообщил Путину, что новым регионам нужна поддержка в развитии паллиативной помощи, поскольку до их воссоединения с Россией украинские власти не занимались этим вопросом.