Путина попросили поддержать новые регионы в развитии паллиативной помощи

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Директор АНО ЦКБ Святителя Алексия Алексей Заров предложил президенту РФ Владимиру Путину создать особую программу развития паллиативной помощи в новых регионах РФ.
Глава государства в среду посетил форум «Мы вместе» и пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии. В ходе встречи Заров сообщил Путину, что новым регионам нужна поддержка в развитии паллиативной помощи, поскольку до их воссоединения с Россией украинские власти не занимались этим вопросом.
«Нам нужна особая программа для этих регионов по развитию паллиативной помощи», — сказал Заров.