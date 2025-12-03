До 15 тысяч штрафа: где в России нельзя запускать салюты и фейерверки

Запуск петард, салютов и даже использование хлопушек или бенгальских огней в неположенных местах может обернуться солидным штрафом. Как пояснил юрист Юрий Телегин, под запрет попадают не только особо охраняемые природные территории — заповедники, заказники и национальные парки, — но и любые здания и помещения.
Это значит, что запрещено использовать пиротехнику на балконах, лоджиях, в квартирах и подъездах. Нарушителям грозит административная ответственность со штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.
Кроме того, закон строго запрещает запускать фейерверки на кладбищах, у памятников истории, на территориях объектов культурного наследия, а также рядом с пожароопасными и стратегическими объектами. К последним относятся, например, полосы отчуждения вдоль железных дорог, газо— и нефтепроводов, а также линии высоковольтных электропередач.