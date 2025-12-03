До 15 тысяч штрафа: где в России нельзя запускать салюты и фейерверки

Кроме того, закон строго запрещает запускать фейерверки на кладбищах, у памятников истории, на территориях объектов культурного наследия, а также рядом с пожароопасными и стратегическими объектами. К последним относятся, например, полосы отчуждения вдоль железных дорог, газо— и нефтепроводов, а также линии высоковольтных электропередач.