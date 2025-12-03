Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поблагодарил сестер милосердия

Путин поблагодарил сестер милосердия, которые работают в Донбассе и приграничье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал слова благодарности сестрам милосердия, которые на добровольной основе помогают людям на Донбассе, в приграничье и других регионах России.

Глава государства в среду посетил форум «Мы вместе» и пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии. В ходе встречи директор АНО ЦКБ Святителя Алексия Алексей Заров рассказал Путину о работе сестер милосердия, которые на добровольной основе помогают людям в больницах и госпиталях.

По словам Зарова, сегодня около трех тысяч сестер милосердия оказывают помощь на Донбассе, в Курске и других регионах РФ.

«Так же, как и в предыдущие века импульсом для возрождения сестричества были военные действия, сложные времена», — сказал Заров.

Он передал Путину, что сестры милосердия любят его и молятся за него.

«И вы передавайте самые лучшие пожелания, слова искренней благодарности», — ответил Путин.