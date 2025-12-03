Путин поблагодарил сестер милосердия

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал слова благодарности сестрам милосердия, которые на добровольной основе помогают людям на Донбассе, в приграничье и других регионах России.
Глава государства в среду посетил форум «Мы вместе» и пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии. В ходе встречи директор АНО ЦКБ Святителя Алексия Алексей Заров рассказал Путину о работе сестер милосердия, которые на добровольной основе помогают людям в больницах и госпиталях.
По словам Зарова, сегодня около трех тысяч сестер милосердия оказывают помощь на Донбассе, в Курске и других регионах РФ.
«Так же, как и в предыдущие века импульсом для возрождения сестричества были военные действия, сложные времена», — сказал Заров.
Он передал Путину, что сестры милосердия любят его и молятся за него.
«И вы передавайте самые лучшие пожелания, слова искренней благодарности», — ответил Путин.