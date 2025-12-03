Путин поблагодарил сестер милосердия

Глава государства в среду посетил форум «Мы вместе» и пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии. В ходе встречи директор АНО ЦКБ Святителя Алексия Алексей Заров рассказал Путину о работе сестер милосердия, которые на добровольной основе помогают людям в больницах и госпиталях.