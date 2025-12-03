Школьник из Казани стал призером гонок дронов в Китае

Ученик 8-го класса Лицея — инженерного центра Казани Даниил Федотов занял второе место в направлении «Мастер неба — гонки дронов» на Международных китайско-российских соревнованиях для подростков, сообщили в городском общественном центре. Подготовка кадров в этой сфере проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Татарстан на состязаниях представили команды Казанского техникума информационных технологий и связи, Лаишевского технико-экономического техникума и Лицея — инженерного центра. Даниил Федотов, ставший призером второй степени, занимается пилотированием беспилотников уже два года под руководством заместителя директора по технологическому образованию, педагога дополнительного образования Никиты Ильина.
Мероприятие состоялось с 21 по 23 ноября в городе Циндао в ходе китайско-российского конкурса промышленных технологий. Соревнования проходили на базе Центра научно-технического и инновационного сотрудничества ШОС. Для участников была оборудована сложная воздушная трасса. Жюри оценивали не только скорость прохождения дистанции, но и точность выполнения всех маневров.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.