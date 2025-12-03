Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьник из Казани стал призером гонок дронов в Китае

Даниил Федотов, взявший серебро, занимается пилотированием беспилотников уже два года.

Ученик 8-го класса Лицея — инженерного центра Казани Даниил Федотов занял второе место в направлении «Мастер неба — гонки дронов» на Международных китайско-российских соревнованиях для подростков, сообщили в городском общественном центре. Подготовка кадров в этой сфере проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Татарстан на состязаниях представили команды Казанского техникума информационных технологий и связи, Лаишевского технико-экономического техникума и Лицея — инженерного центра. Даниил Федотов, ставший призером второй степени, занимается пилотированием беспилотников уже два года под руководством заместителя директора по технологическому образованию, педагога дополнительного образования Никиты Ильина.

Мероприятие состоялось с 21 по 23 ноября в городе Циндао в ходе китайско-российского конкурса промышленных технологий. Соревнования проходили на базе Центра научно-технического и инновационного сотрудничества ШОС. Для участников была оборудована сложная воздушная трасса. Жюри оценивали не только скорость прохождения дистанции, но и точность выполнения всех маневров.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше