Популярная у белорусских детей игра Roblox перестала открываться в России

В России перестала открываться популярная среди детей (в том числе белорусских) игра Roblox, пишет РИА Новости.
Пользователи сообщают о массовом сбое на игровой платформе Roblox. Всего за час было отправлено свыше 2200 жалоб на сбои в работе игры.
Это подтверждают данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector. Наибольшее число жалоб на работу игровой платформы поступили из Магаданской области, Хабаровского края, Тюменской области, Камчасткого края, Ханты-Мансийского автономного округа России.
Пользователи сообщают, что не работает мобильное приложение, есть сбои на сайте на всей платформе. В Беларуси ресурсы игры доступны.
Напомним, Roblox является онлайн-площадкой, где пользователями создаются свои игры и можно быть участниками чужих.
