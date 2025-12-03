Дипломы I степени в финале VII Финатлон форума получили 39 человек

VII Финатлон форум «Профессионалы будущего» завершился научно-практической конференцией молодых профессионалов. По ее итогам дипломы первой степени получили 39 молодых специалистов, второй — 87 и третьей — 353, сообщили в Институте фондового рынка и управления.
В мероприятии принимали участие студенты, аспиранты, молодые преподаватели и специалисты по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам. Всего же в этом году форум объединил авторов свыше 1200 научных работ и молодых исследователей более чем из 140 вузов России, стран ЕАЭС, Китая, государств Азии, Африки и Латинской Америки.
«Форум важен для студентов и молодых ученых — это реальный старт карьеры: участие дает доступ в профессиональное сообщество, возможность заявить о себе работодателям, регуляторам и ученым, а финалисты прошлых лет уже успешно работают в крупнейших банках, консалтинговых компаниях, государственных структурах и исследовательских центрах», — говорится в сообщении.
На форуме было организовано более 30 тематических секций. Участники обсуждали финансовые рынки и новые финансовые технологии, цифровую экономику и искусственный интеллект, демографические вызовы и многое другое.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.