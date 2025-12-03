21,8 млрд рублей потратят на развитие электросетей в Ростовской области

На модернизацию и строительство энергетической инфраструктуры Ростовской области в ближайшие шесть лет потратят 21,8 млрд рублей. Речь идет о средствах энергокомпаний. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, инвестировать в обновление электросетевого комплекса планируют «Россети Юг» и «Донэнерго». Указанные компании заключили долгосрочные соглашения с Региональной службой по тарифам. Также решение согласовали с ФАС России.
Планируемые меры и вложения должны повысить электроснабжение домов, предприятий и социальных объектов, а также улучшить условия для развития новых производств.
В частности, предполагаются работы по реконструкции и строительству подстанций, возведению новых линий электропередачи, размещению и обновлению распределительных сетей, установке приборов учета в 58 СНТ, это часть масштабных планов. Заключенные соглашения — не просто цифры, это инвестиции в будущее Ростовской области.
— Этот большой объем работ не решит все сразу, но он дает нам понятный и нужный старт. Самое важное — региональная энергетика перестает латать дыры и переходит к последовательной модернизации, — отметил Юрий Слюсарь.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.