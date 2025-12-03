21,8 млрд рублей потратят на развитие электросетей в Ростовской области

В частности, предполагаются работы по реконструкции и строительству подстанций, возведению новых линий электропередачи, размещению и обновлению распределительных сетей, установке приборов учета в 58 СНТ, это часть масштабных планов. Заключенные соглашения — не просто цифры, это инвестиции в будущее Ростовской области.