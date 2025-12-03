В подмосковной Истре появилось новое арт-пространство

Локация появилась на улице Урицкого. Раньше там была закрытая и неухоженная территория, заросшая бурьяном. Благоустройство началось осенью 2024 года. Там установили новые торговые павильоны, обустроили зону отдыха с парковыми диванами, смонтировали наружное освещение, высадили кустарники. Все работы должны были завершиться этим летом, однако срок окончания перенесли на конец ноября. На территории планируют проводить городские праздники, общественные мероприятия, ярмарки и концерты.