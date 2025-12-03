Ричмонд
В подмосковной Истре появилось новое арт-пространство

С 21 декабря там откроется резиденция Деда Мороза.

Новое городское арт-пространство открылось в Истре, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Оно было создано при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Локация появилась на улице Урицкого. Раньше там была закрытая и неухоженная территория, заросшая бурьяном. Благоустройство началось осенью 2024 года. Там установили новые торговые павильоны, обустроили зону отдыха с парковыми диванами, смонтировали наружное освещение, высадили кустарники. Все работы должны были завершиться этим летом, однако срок окончания перенесли на конец ноября. На территории планируют проводить городские праздники, общественные мероприятия, ярмарки и концерты.

Для создания праздничной атмосферы новое благоустроенное арт-пространство украсили новогодней иллюминацией. Также с 21 декабря там откроется резиденция Деда Мороза.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.