В Уфе создали архсовет для контроля за внешним видом новых зданий

За последние восемнадцать месяцев совет рассмотрел 151 проект, из которых 80 — жилые дома и 11 — социальные объекты. Как отметил Хайруллин, проекты часто отправляют на доработку, иногда неоднократно. Это связано не с низким качеством работы проектировщиков, а с принципиальным подходом к созданию городской среды. После внесения правок многие концепции кардинально меняются в лучшую сторону, становясь более продуманными и органичными.