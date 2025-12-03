В Уфе создали архсовет для контроля за внешним видом новых зданий

В Уфе работает архитектурный совет, который оценивает и согласовывает проекты новых зданий. Как сообщил на оперативном совещании в мэрии руководитель Главархитектуры Руслан Хайруллин, в состав совета входят авторитетные архитекторы и специалисты по градостроительству. Их задача — добиваться, чтобы новые постройки гармонично вписывались в уже существующую городскую среду.
Практика проведения таких советов была возрождена в августе 2023 года после семилетнего перерыва. Полноценно механизм заработал с мая 2024 года, когда ввели обязательные критерии оценки архитектурно-градостроительного облика объектов. Теперь согласование внешнего вида будущего здания является обязательной муниципальной услугой.
Эти критерии очень подробные и затрагивают множество аспектов: от высоты цокольного этажа и расположения блоков кондиционеров до выбора цветовой гаммы и отделочных материалов. Проектировщикам теперь нужно подробно обосновывать, почему их здание должно выглядеть именно так в конкретном месте города.
За последние восемнадцать месяцев совет рассмотрел 151 проект, из которых 80 — жилые дома и 11 — социальные объекты. Как отметил Хайруллин, проекты часто отправляют на доработку, иногда неоднократно. Это связано не с низким качеством работы проектировщиков, а с принципиальным подходом к созданию городской среды. После внесения правок многие концепции кардинально меняются в лучшую сторону, становясь более продуманными и органичными.
