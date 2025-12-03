Высаживание детей- «зайцев» обойдется омским маршрутчикам в 30 тысяч рублей

«С учетом начала зимнего сезона и прогнозируемого понижения температуры воздуха провели внеочередную встречу с перевозчиками, напомнив о правилах перевозки детей, не достигших 16-ти летнего возраста и находящихся в салонах транспорта без сопровождения взрослых. По кодексу административных правонарушений за принудительную высадку несовершеннолетних пассажиров на водителей может быть наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц — в размере 20−30 тысяч», — цитирует директора департамента транспорта Кормильца пресс-служба омской мэрии.