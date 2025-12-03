Эксперт предостерег об опасности мигающих гирлянд

Психиатр Марина Саунова в разговоре с NEWS.ru объяснила, почему мигающие гирлянды могут быть вредны. Оказалось, хаотичное мерцание раздражает нервную систему. Это вызывает головокружение, тошноту и усиливает тревогу. У людей с повышенной чувствительностью или эпилепсией такие огни иногда провоцируют приступ.
— Сочетание яркости, близкого расстояния до глаз и хаотичного паттерна мигания может повысить риск приступа у предрасположенных лиц, — отметила Саунова.
Врач советует людям с соответствующими проблемами избегать ярких мигающих огней в небольших помещениях, чтобы не перегружать организм.
