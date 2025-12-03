Ученики агротехкласса станицы Гиагинской в Адыгее посетили зоопарк на ферме

«Ферма-парк» располагается возле поселка Тульского в Майкопском районе. В нем живут более 300 кроликов различных пород, привезенные со всей России. Животные содержатся в природных условиях, без клеток и свободно передвигаются по «Кроличьей долине» площадью 1 га. У школьников была возможность покормить кроликов прямо из рук, понаблюдать за их поведением и ознакомиться с особенностями их содержания.