Ученики агротехкласса станицы Гиагинской в Адыгее посетили зоопарк на ферме

Учащиеся агротехнологического класса, созданного в школе № 1 станицы Гиагинской в Республике Адыгее, посетили зоопарк «Ферма-парк». Обучение будущих аграриев проводится при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
«Ферма-парк» располагается возле поселка Тульского в Майкопском районе. В нем живут более 300 кроликов различных пород, привезенные со всей России. Животные содержатся в природных условиях, без клеток и свободно передвигаются по «Кроличьей долине» площадью 1 га. У школьников была возможность покормить кроликов прямо из рук, понаблюдать за их поведением и ознакомиться с особенностями их содержания.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.