В Таиланде отменили пятидесятилетний запрет на продажу алкоголя в дневные часы

Изначально ограничение было введено «Приказом Революционного комитета 1972 года» и предназначалось для того, чтобы госслужащие не употребляли алкоголь в рабочее время. Однако социально-экономическая ситуация сильно изменилась: Таиланд превратился в мировой туристический центр, а рестораны — в ключевой сегмент индустрии услуг, ориентированной на разнообразные группы путешественников.