Соседняя с Беларусью Польша покупает у США сразу 250 подержанных БТР по $1

Власти соседней с Беларусью Польши решили купить у США 250 подержанных бронетранспортеров, пишет БелТА со ссылкой на радиостанцию Polskie Radio.
Так, Генштабом вооруженных сил Польши одобрено соглашение на приобретение 250 подержанных американских БТР Stryker. Проект еще должен получить официальное одобрение руководства Министерства национальной обороны республики.
СМИ сообщили, что в середине ноября военными было дано положительное заключение Совета по технической модернизации в вопросе приобретения «бэушных» американских БТР Stryker за символический доллар. Однако эксперты отмечали, что следует подсчитать, во сколько польским налогоплательщикам обойдется восстановление подержанной военной техники.
