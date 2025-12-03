Соседняя с Беларусью Польша покупает у США сразу 250 подержанных БТР по $1

СМИ сообщили, что в середине ноября военными было дано положительное заключение Совета по технической модернизации в вопросе приобретения «бэушных» американских БТР Stryker за символический доллар. Однако эксперты отмечали, что следует подсчитать, во сколько польским налогоплательщикам обойдется восстановление подержанной военной техники.