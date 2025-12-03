В селе Леваши в Дагестане торжественно открыли новую аллею

Торжественное открытие новой аллеи, созданной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», прошло 25 ноября в селе Леваши. Об этом сообщили в администрации Левашинского района Республики Дагестан.
Новое общественное пространство протяженностью 320 м расположено рядом с Садом памяти. На территории провели комплексное благоустройство: высадили деревья и кустарники, установили скамейки и урны.
«Для нас крайне важно, что это не просто место для отдыха, а пространство с глубоким смыслом. Пусть здесь, в тени новых деревьев, радуются дети, а старшее поколение вспоминает о подвиге героев. Это наша живая связь между прошлым, настоящим и будущим», — отметил глава Левашинского района Мухтар Халалмагомедов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.