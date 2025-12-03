В Ростовской области в подъезде дома нашли младенца, взрослых рядом не было

В Ростовской области в подъезде одного из жилых домов нашли ребенка в детской коляске. Взрослых рядом не было, поэтому малыша увезли в больницу, сообщили в донском главке МВД.
— Полицию вызвали местные жители. Правоохранители приехали, забрали ребенка и доставили в больницу. Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Полицейские ищут законных представителей младенца, а также выясняют детали случившегося.
