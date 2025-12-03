Капитальный ремонт дома Довлатова завершили на улице Рубинштейна

— Мы продолжаем реконструировать, реставрировать и вновь открывать для жителей Северной столицы знаковые здания, в том числе жилые дома-памятники — такие, как дом Довлатова. Укрепляем культурную и историческую связь между прошлым, настоящим и будущим, чтобы Северная столица всегда оставалась местом, где бережно хранят память о знаменитых земляках, — отметил Беглов.