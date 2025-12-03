Капитальный ремонт дома Довлатова завершили на улице Рубинштейна

В Петербурге на улице Рубинштейна завершили капитальный ремонт дома Довлатова, где на протяжении более 30 лет в коммунальной 7-комнатной квартире жил известный писатель. Напомним, память об этом хранит табличка и рядом установленный памятник. О подробностях сообщили в пресс-службе Смольного.
— Мы продолжаем реконструировать, реставрировать и вновь открывать для жителей Северной столицы знаковые здания, в том числе жилые дома-памятники — такие, как дом Довлатова. Укрепляем культурную и историческую связь между прошлым, настоящим и будущим, чтобы Северная столица всегда оставалась местом, где бережно хранят память о знаменитых земляках, — отметил Беглов.
Специалисты привели в порядок фасад, балконы, восполнили утраченные детали декора, а также выполнили внутренние работы. Кроме того, они обновили элементы архитектурного убранства, восстановили металлические держатели для флагов и решетку дворового воротного проезда.
Напомним, дом 23 на улице Рубинштейна в стиле модерн построили в 1911 году по проекту архитектора Александра Барышникова. За годы его существования он обрел богатую литературную историю. Помимо Довлатова, в нем проживала семья Антипа Ефремова — отца будущего писателя-фантаста Ивана Ефремова, а еще там останавливался американский писатель Джон Рид, автор известной книги «Десять дней, которые потрясли мир».