Навигация 2025 года в Азово-Донском бассейне продлена до 10 декабря

В сообщении говорится, что со 2 по 10 декабря 2025 года возможен проход судов, следующих в транзитном направлении, при условии крайнего прохода судов через Кочетовский гидроузел в сторону реки Волга и через шлюз № 1 ВДСК в сторону реки Дон 7 декабря 2025 года включительно, и с компенсацией затрат на содержание водного пути и гидротехнических сооружений", — говорится в сообщении.