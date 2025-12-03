Навигация 2025 года в Азово-Донском бассейне продлена до 10 декабря

Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей».
В сообщении говорится, что со 2 по 10 декабря 2025 года возможен проход судов, следующих в транзитном направлении, при условии крайнего прохода судов через Кочетовский гидроузел в сторону реки Волга и через шлюз № 1 ВДСК в сторону реки Дон 7 декабря 2025 года включительно, и с компенсацией затрат на содержание водного пути и гидротехнических сооружений", — говорится в сообщении.
Проход судов со стороны морского порта Ростов-на-Дону к местам зимнего отстоя (ремонта) в станице Багаевской, Семикаракорском затоне и Усть-Донецком порту возможен до 00:00 (мск) 10 декабря 2025 года.
Ранее завершить навигацию в Азово-Донском бассейне планировали 1 декабря 2025 года.