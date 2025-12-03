Ричмонд
Прямые авиарейсы свяжут Сочи и Эр-Рияд с марта 2026 года

В аэропорту Сочи анонсировали рейсы в Эр-Рияд.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Сочи объявил об открытии прямого авиасообщения с Эр-Риядом, столицей Саудовской Аравии. Новые рейсы стартуют 22 марта 2026 года и значительно упростят путешествия и деловые поездки между двумя странами, особенно в свете предстоящего введения безвизового режима.

По информации воздушной гавани курорта, полеты будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Время в пути на самолетах SSJ-100 составит 4 часа 5 минут.

Особое значение этому маршруту придает ожидаемое скорое введение безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией, который позволит гражданам находиться на территории другого государства до 90 дней без оформления визы.

«Мечтали погрузиться в контрасты Саудовской Аравии? Теперь она ближе, чем кажется! Время планировать приключение в крупнейший город Королевства, где величие пустыни гармонирует с ритмом современного мегаполиса!» — говорится в сообщении аэропорта.