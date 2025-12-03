Прямые авиарейсы свяжут Сочи и Эр-Рияд с марта 2026 года

«Мечтали погрузиться в контрасты Саудовской Аравии? Теперь она ближе, чем кажется! Время планировать приключение в крупнейший город Королевства, где величие пустыни гармонирует с ритмом современного мегаполиса!» — говорится в сообщении аэропорта.