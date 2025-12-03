Ростовчанин Сергей Минченок готовится к новому сезону шоу «Суперниндзя. Дети»

Сергей проводит свои тренировки в Суворовском жилом районе, где находится спортивная база Федерации гонок с препятствиями Ростовской области, включающая клуб «Суворов». Здесь оборудованы уникальные для города суперниндзя-площадки, размещенные во дворах жилых домов и доступные каждому жителю района. Сергей увлекается этим видом спорта уже пять лет, фактически с первых дней появления дисциплин на Дону. Изначально он пришел сюда для занятий во время каникул, и впоследствии вырос в ведущего спортсмена региона. Летом Сергей проводит общедоступные тренировки бесплатно, популяризируя развивающийся вид спорта.