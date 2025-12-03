Ростовчанин Сергей Минченок готовится к новому сезону шоу «Суперниндзя. Дети»

Финалист второго сезона телешоу «Суперниндзя. Дети» ростовчанин Сергей Минченок тренируется для участия в съемках 2026 года.
Сергей проводит свои тренировки в Суворовском жилом районе, где находится спортивная база Федерации гонок с препятствиями Ростовской области, включающая клуб «Суворов». Здесь оборудованы уникальные для города суперниндзя-площадки, размещенные во дворах жилых домов и доступные каждому жителю района. Сергей увлекается этим видом спорта уже пять лет, фактически с первых дней появления дисциплин на Дону. Изначально он пришел сюда для занятий во время каникул, и впоследствии вырос в ведущего спортсмена региона. Летом Сергей проводит общедоступные тренировки бесплатно, популяризируя развивающийся вид спорта.
Фото: предоставлено СК «Суворов».
Напомним, что юный спортсмен в июне этого года стал финалистом второго сезона популярного спортивного шоу на одном из ведущих федеральных каналов. Хотя победа ушла от Сергея лишь из-за считанных долей секунды, он, безусловно, покорил сердца болельщиков. Готовясь к следующему сезону, спортсмен внимательно проанализирует допущенные ошибки и учтет их при дальнейших тренировках.
Следить за подготовкой спортсмена и информацией по проведению гонок с препятствиями можно в социальных сетях.