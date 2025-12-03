Ричмонд
Ветераны СВО в компании «РТР» займутся разминированием в новых регионах

«Ростех»: ветераны СВО в «РТР» займутся разминированием в новых регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Специалисты компании «РТР», получившие опыт в ходе спецоперации, займутся гуманитарным разминированием в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Компания “РТР” (Российские технологии разминирования), входящая в холдинг “СИБЕР” государственной корпорации “Ростех”, приступает к работе в сфере гуманитарного разминирования объектов и территорий. В ближайшее время она начнет работу на промышленных предприятиях на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая организация создана в 2025 году. Как рассказал генеральный директор холдинга «СИБЕР» Владимир Капыш, её кадровую основу составляют саперы-ветераны специальной военной операции с большим практическим опытом.

«Создание организации по гуманитарному разминированию — ответ на актуальные вызовы времени. Главное преимущество “РТР”, которое невозможно скопировать или быстро воспроизвести, — специалисты. Кадровый костяк новой структуры — ветераны саперного подразделения отряда “БАРС-9”, которые обезвреживали мины не на учебных полигонах, а в условиях реальных боевых действий, где цена ошибки — жизнь. Это слаженная команда с большим практическим опытом», — приводит слова Капыша пресс-служба.

Специалисты «РТР» владеют пониманием тактики противника, что позволяет им прогнозировать схемы минирования и находить нестандартные взрывные устройства. Они проходят необходимую подготовку на базе Военно-инженерной академии имени Карбышева и имеют удостоверения специалистов в области гуманитарного разминирования.

Для разминирования специалисты будут применять специализированное оборудование, в том числе новейшие разработки, прошедшие испытания в реальных боевых условиях. В ближайшем будущем «РТР» займется разработкой и внедрением собственных робототехнических комплексов для разминирования, а в перспективе на базе компании планируется создание учебного центра для подготовки специалистов по разминированию высокого класса.