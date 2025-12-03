Ветераны СВО в компании «РТР» займутся разминированием в новых регионах

«Создание организации по гуманитарному разминированию — ответ на актуальные вызовы времени. Главное преимущество “РТР”, которое невозможно скопировать или быстро воспроизвести, — специалисты. Кадровый костяк новой структуры — ветераны саперного подразделения отряда “БАРС-9”, которые обезвреживали мины не на учебных полигонах, а в условиях реальных боевых действий, где цена ошибки — жизнь. Это слаженная команда с большим практическим опытом», — приводит слова Капыша пресс-служба.