Еще около года будет перекрыт для транспорта Почаинский овраг

Дорогу на улице Почаинский овраг и часть Университетского переулка в Нижнем Новгороде откроют для транспорта лишь в ноябре 2026 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской мэрии.
Напомним, что с 2023 года на месте Почаинского оврага строят террасный парк. Благоустройство планировали завершить осенью текущего года, поэтому в июле на участке были введены ограничения для проезда транспорта. Однако подрядчики не уложились в сроки — к благоустройству территории еще даже не приступили. Завершение работ отложили до 10 ноября 2026 года.
В связи с продолжением строительства, в частности из-за реконструкции коллектора дождевой канализации и инженерной защиты склонов оврага, Почаинский овраг и часть Университетского переулка будут закрыты для транспорта. Ограничения продлятся с 22 декабря по 10 ноября 2026 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что проезд по улице Одесской в Нижнем Новгороде ограничили еще на месяц.