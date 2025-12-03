Еще около года будет перекрыт для транспорта Почаинский овраг

Напомним, что с 2023 года на месте Почаинского оврага строят террасный парк. Благоустройство планировали завершить осенью текущего года, поэтому в июле на участке были введены ограничения для проезда транспорта. Однако подрядчики не уложились в сроки — к благоустройству территории еще даже не приступили. Завершение работ отложили до 10 ноября 2026 года.