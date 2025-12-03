В Брянской области 78 компаний получили финансовую поддержку от государства

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Брянской области с начала 2025 года предоставил займы 78 предприятиям региона. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
В целом представители малого и среднего бизнеса Брянской области получили свыше 231 млн рублей в виде займов. Наиболее активно мерой поддержки пользовались компании в сферах грузоперевозок и торговли.
«Такая ситуация отражает текущие потребности и приоритеты развития малого и среднего предпринимательства в Брянской области. Лидерство грузоперевозок в этом рейтинге свидетельствует о высокой активности логистического бизнеса в регионе, его потребности в обновлении автопарка или расширении мощностей, а также о значимости для обеспечения региональных и межрегиональных связей», — прокомментировал директор департамента экономического развития региона Михаил Ерохин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.