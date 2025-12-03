В Брянской области 78 компаний получили финансовую поддержку от государства

«Такая ситуация отражает текущие потребности и приоритеты развития малого и среднего предпринимательства в Брянской области. Лидерство грузоперевозок в этом рейтинге свидетельствует о высокой активности логистического бизнеса в регионе, его потребности в обновлении автопарка или расширении мощностей, а также о значимости для обеспечения региональных и межрегиональных связей», — прокомментировал директор департамента экономического развития региона Михаил Ерохин.