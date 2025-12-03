В Воронежской области чествовали супругов, проживших вместе 50 лет

Три семейные пары, которые отметили 50-летие супружеской жизни в 2025 году, принимали поздравления 28 ноября в Кантемировском районе Воронежской области. Поддержка семей является одной из ключевых задач нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
В частности, поздравительный адрес от главы региона Александра Гусева получили семьи Савицких, Пасленовых и Клевцовых из поселка Кантемировка. Также им вручили букеты цветов и подарки. Помимо них, к адресам были представлены «золотые» юбиляры из сел Митрофановка, Михайловка, Писаревка.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.