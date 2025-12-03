В Ярославле и Рыбинском округе пройдут предновогодние ярмарки

Предновогодние ярмарки состоятся в первые выходные декабря в Ярославле и Рыбинском муниципальном округе, сообщили в Министерстве культуры Ярославской области. Инициативы, направленные на продвижение событийных мероприятий, проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Например, 6 декабря в сквере на улице Андропова в Ярославле пройдет ярмарка «Здравствуй, зимушка-зима!». На ней будут представлены изделия народных художественных промыслов и продукция более чем 50 местных товаропроизводителей. Также в программе ярмарки запланированы различные мастер-классы.
Затем 7 декабря состоится ярмарка фермерской и ремесленной продукции в поселке Октябрьском Рыбинского округа. Она будет проходить на площади возле культурно-досугового центра во время праздника поселка «Веселый снеговик». Производители представят сыры, мед, угощения и сувениры ручной работы.
Всего с начала года в Ярославской области провели более 90 ярмарок с местной продукцией. Мероприятия посетили около 370 тысяч человек.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.