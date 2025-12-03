Из Омской области на экспорт отправлена 21 тысяча тонн картофеля

Ключевым направлением экспорта омского картофеля стала Республика Казахстан. Туда направлено 96,2% от общего объема поставок — 20,9 тысяч тонн. В Республику Узбекистан отгружено 0,73 тысяч тонн, в, а Кыргызстан — всего 0,08 тысяч тонн. В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, зафиксирован резкий рост объемов поставок —более чем на 36%. В прошлом году экспорт картофеля из региона составил 15,9 тысяч тонн.