Из Омской области на экспорт отправлена 21 тысяча тонн картофеля

Большинство омской картошки отправлено в Казахстан — в соседнюю республику ушло 96,2% от общего объема экспорта этого продукта.

Источник: Комсомольская правда

Управлением Россельхознадзора по Омской области подведены итоги контроля экспортных поставок картофеля за 11 месяцев 2025 года. Более 21 тысяч тонн продукции, выращенной на территории региона, были отправлены в Казахстан, Узбекистан и Киргизию.

Ключевым направлением экспорта омского картофеля стала Республика Казахстан. Туда направлено 96,2% от общего объема поставок — 20,9 тысяч тонн. В Республику Узбекистан отгружено 0,73 тысяч тонн, в, а Кыргызстан — всего 0,08 тысяч тонн. В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, зафиксирован резкий рост объемов поставок —более чем на 36%. В прошлом году экспорт картофеля из региона составил 15,9 тысяч тонн.