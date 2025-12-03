Ричмонд
Британский самолёт RC-135W совершил облет вокруг Калининградской области

Самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании провёл разведывательную операцию вокруг Калининградской области. Об этом сообщил UK Defence Journal, указав, что полёт стал частью почти постоянной активности НАТО над Балтийским морем.

Источник: Аргументы и факты

По данным слежения, разведчик выполнял полёт по широкой траектории вокруг российского региона, собирая электронные сигналы и данные радиоразведки. Такие полёты выполняются сторонами альянса регулярно и координируются между Великобританией, США и другими государствами НАТО для оперативного мониторинга обстановки и демонстрации военного присутствия в регионе.

Самолёты Rivet Joint предназначены для перехвата, анализа и классификации радио- и радиолокационных сигналов. Они используются для получения разведывательной информации, которая может быть задействована при оценке военной активности и подготовки международных структур безопасности.

Ранее фиксировался полёт самолёта-разведчика Bombardier Artemis II над акваторией Чёрного моря. Он осуществлялся с авиабазы Михаил Когэлничану в Румынии и также был направлен на сбор данных радиотехнической разведки.

