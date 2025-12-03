Британский самолёт RC-135W совершил облет вокруг Калининградской области

По данным слежения, разведчик выполнял полёт по широкой траектории вокруг российского региона, собирая электронные сигналы и данные радиоразведки. Такие полёты выполняются сторонами альянса регулярно и координируются между Великобританией, США и другими государствами НАТО для оперативного мониторинга обстановки и демонстрации военного присутствия в регионе.