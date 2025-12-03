Британский самолёт RC-135W совершил облет вокруг Калининградской области

По данным слежения, разведчик выполнял полёт по широкой траектории вокруг российского региона, собирая электронные сигналы и данные радиоразведки. Такие полёты выполняются сторонами альянса регулярно и координируются между Великобританией, США и другими государствами НАТО для оперативного мониторинга обстановки и демонстрации военного присутствия в регионе.
Самолёты Rivet Joint предназначены для перехвата, анализа и классификации радио- и радиолокационных сигналов. Они используются для получения разведывательной информации, которая может быть задействована при оценке военной активности и подготовки международных структур безопасности.
Ранее фиксировался полёт самолёта-разведчика Bombardier Artemis II над акваторией Чёрного моря. Он осуществлялся с авиабазы Михаил Когэлничану в Румынии и также был направлен на сбор данных радиотехнической разведки.