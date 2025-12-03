В Москве наградили победителей премии «Мы вместе»

В свою очередь руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов поблагодарил участников и всех сограждан, которые поддерживают бойцов СВО. «Это невероятные люди, уже скоро будет четыре года, как все свое свободное время, все свои свободные силы, все свои свободные и далеко не всегда свободные деньги они тратят на то, чтобы помогать, помогать фронту, помогать мирным жителям и передавать туда тепло своего сердца. Это просто невероятно. Спасибо вам огромное», — сказал Кузнецов.