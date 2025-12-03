Библиотекарь из Нарьян-Мара стала финалистом всероссийского конкурса

Светлана Вокуева из Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа вошла в число финалистов всероссийского конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Подобные конкурсы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
Всего финалистами стали 300 специалистов сферы образования из 70 регионов страны. Во время онлайн-этапа, который проходил 6−20 ноября, претенденты прошли тестирование, провели внеурочные мероприятия с использованием мастер-лекций и выполнили задания.
«Наши конкурсы показали, какой мощный потенциал есть у школьных библиотек и педагогов, которые работают в них с душой, с полной отдачей. Уверен, финал конкурсов лишь укрепит этот результат и покажет, насколько важной частью воспитания и развития школьников становится работа школьных библиотек», — подчеркнул генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.
Победителей определят на I Международном форуме школьных библиотекарей, который состоится 11 декабря в Москве. Также на мероприятии назовут результаты всероссийского конкурса «Самая читающая школа России».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.