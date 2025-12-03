Разработан агрегат, позволяющий механизировать ликвидацию аварий в рудниках

По словам ученых, калийные рудники постоянно находятся под угрозой затопления из-за особенностей геологического строения. Основная опасность в калийных шахтах заключается в том, что соли растворяются, образуя при контакте с водой рассол, который заполняет выработки, расширяет трещины и стремительно формирует подземные полости. Наиболее опасно воздействие рассола на целики — специально оставленные нетронутыми массивы соли, которые выполняют роль несущих колонн, поддерживающих кровлю горных выработок. Их потеря приводит к обрушению, которое открывает новые пути для водного притока. Так быстро развивающаяся цепная реакция приводит к заполнению выработок грунтовыми водами, которые угрожают людям и оборудованию, а на поверхности из-за этого могут образовываться обширные провалы.