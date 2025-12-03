Полина Гагарина поблагодарила фанатов, которые 4 часа ждали ее концерт в Самаре

Популярная певица Полина Гагарина обратилась к поклонникам, которые четыре часа прождали ее концерт в Самаре. Напомним, что он прошел 30 декабря во Дворце спорта. Днем стало известно, что он начнется позже из-за переноса рейса артистки. В итоге концерт начался только в 22.00.
«Вы ждали меня четыре часа от заявленного времени, вы не сдали билеты! Вы меня дождались, и я говорю вам огромное спасибо! Бесконечное! Мое сердце разрывалось от благодарности!» — написала Полина Гагарина в своем блоге после концерта.
Певица заявила, что очень любит публику в Самаре и дорожит ей. Также она рассказала, что ее музыканты преодолели невероятный путь, но эта ситуация сделала команду сильнее и сплоченнее.