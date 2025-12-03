Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полина Гагарина поблагодарила фанатов, которые 4 часа ждали ее концерт в Самаре

Полина Гагарина заявила, что любит самарскую публику.

Источник: Комсомольская правда

Популярная певица Полина Гагарина обратилась к поклонникам, которые четыре часа прождали ее концерт в Самаре. Напомним, что он прошел 30 декабря во Дворце спорта. Днем стало известно, что он начнется позже из-за переноса рейса артистки. В итоге концерт начался только в 22.00.

«Вы ждали меня четыре часа от заявленного времени, вы не сдали билеты! Вы меня дождались, и я говорю вам огромное спасибо! Бесконечное! Мое сердце разрывалось от благодарности!» — написала Полина Гагарина в своем блоге после концерта.

Певица заявила, что очень любит публику в Самаре и дорожит ей. Также она рассказала, что ее музыканты преодолели невероятный путь, но эта ситуация сделала команду сильнее и сплоченнее.