В Ивановской области подвели итоги проекта «Умная оптимизация компании»

Более 150 предпринимателей Ивановской области приняли участие в проекте «Умная оптимизация компании», который реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
«За время проекта реализована комплексная программа с пятью основными направлениями: от оптимизации офисных процессов до улучшений на производстве. Проект собрал более 150 предпринимателей. Для них были организованы мастер-классы, бизнес-миссии, выезд на предприятия и разбор успешных кейсов, чтобы участники не только получали знания, но и видели их применение в реальности», — прокомментировала директор регионального центра «Мой бизнес» Ирина Корнилова.
По ее словам, большинство слушателей добились улучшений по ряду показателей. Например, компании «Дельта учета» и «Ворота37» увеличили скорость обработки заявок на 40%, а на предприятии «Амадэль+» сократили время сборки заказа с 8 до 5 часов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.