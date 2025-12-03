В Ивановской области подвели итоги проекта «Умная оптимизация компании»

«За время проекта реализована комплексная программа с пятью основными направлениями: от оптимизации офисных процессов до улучшений на производстве. Проект собрал более 150 предпринимателей. Для них были организованы мастер-классы, бизнес-миссии, выезд на предприятия и разбор успешных кейсов, чтобы участники не только получали знания, но и видели их применение в реальности», — прокомментировала директор регионального центра «Мой бизнес» Ирина Корнилова.